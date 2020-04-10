Mi Fan Festival принесла Xiaomi 410 миллионов

Компания Xiaomi каждый год проводит достаточно интересную акцию для своих фанатов, разыгрывая электронику и продавая ее со значительной скидкой на мероприятии под названием Mi Fan Festival. В этом году компания вновь провела интересный ивент для своих преданных поклонников, который всем очень понравился. И, что самое интересное, на данном мероприятии компания заработала без малого 410 миллионов долларов, ведь все обычно при таких акциях рвутся вперед, дабы купить необходимую электронику дешевле рыночной цены. Нужно еще уточнить, что 410 миллионов это не чистая прибыль, а просто те деньги, которые компания заработала с продажи электроники на ивенте. То есть на самом деле чистая прибыль заметно ниже, просто компания столько продала гаджетов.