Mi Mix 2S получил хорошую камеру

Компания Xiaomi выпустила в этом году модную новинку с хорошей начинкой. Гаджет получил батарею емкостью 3400 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Размеры смартфона составляют 150.9 x 74.9 x 8.1мм. Вес аппарата равен 189 граммам.На обратной стороне расположен сканер отпечатков пальцев, там же находится двойная камера с сенсорами по 12 МП, оснащенная оптическим зумом. Фронтальная камера получила 5 Мп. Для улучшения качества фото задействован искусственный интеллект.Каркасом корпуса служит алюминиевая рамка. Задняя стенка устройства изготовлена из стекла. Стандартный вариант смартфона имеет черную окраску, а керамический – белую.Xiaomi Mi Mix 2S оснащен дисплеем размером 5,99-дюйма с разрешением 2160 х 1080 точек (Full HD+). За производительность системы отвечает чипсет флагманского уровня Qualcomm Snapdragon 845. Набор памяти состоит из 6/8 ГБ «оперативки» .О стоимости смартфона пока неизвестно.