Mi Mix 2S смартфон с двойной камерой

Компания Xiaomi выпутила в первой половине года выпустила самый продвинутый смартфон. Предусмотрены модули Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0, LTE и GPS, ОЗУ в объеме до 8 Гб и ПЗУ – до 256 Гб (плюс использование microSD-карт), два SIM-слота, АКБ на 3400 мА/ч (поддерживается быстрая подзарядка Quick Charge 3.0), сканер пальцевых отпечатков. Основная камера оснащена главным сенсором Sony IMX363 и оптическим зумом, лицевая получила функции на основе ИИ (возможна разблокировка аппарата по лицу).В сердце гаджета лежит чип Snapdragon 845 от Qualcomm. В роли ОС – Android 8.0 Oreo (изначально). Разрешение 5,99-дюймового дисплея IPS (2:1) – 2160 х 1080 точек (Full HD+).В качестве материала для рамки аппарата применен алюминий 7000 серии, а для задней панели – стекло. Предусмотрен выпуск специальной версии с топовыми спецификациями и в керамическом корпусе. Обычный вариант будет предлагаться в черном исполнении, а керамический – в белом.Стоимость смартфона составит 600 долларов.