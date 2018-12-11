Mi Mix 3 5G и его функции

Технические параметры нового гаджета, кроме типа процессора, повторяют характеристики начальной модели. Максимальный объем ОЗУ составляет 10 ГБ, вместимость флэш-модуля достигает 256 ГБ. Корпус имеет форму слайдера, обе камеры двойные.Модем Snapdragon X50 5G обеспечивает поддержку 5G. Разработчик обещает, что скорость передачи данных будет составлять выше 2 Гбит/с. При этом в смартфоне использованы антенные технологии, разработанные инженерами Xiaomi.Модель Mi Mix 3 5G отличается не только поддержкой 5G, но и новой аппаратной платформой. Изначально предполагалось использование Snapdragon 845. Но на презентации было объявлено, что новинка получит свежий процессор Snapdragon 855.О стоимости смартфона пока неизвестно.