Mi Mix 3 смартфон с двойной камерой

Xiaomi выпустила в этом году качественный смартфон с хорошими характеристиками. Компания обычно называет только наиболее высокое разрешение камеры, так что каким будет второй сенсор пока сказать нельзя. Ясно только то, что системы распознавания лица от Mi 8 Explorer Edition не будет. Зато будет большой безрамочный дисплей, поддержка 5G и 10 ГБ ОЗУ, а еще Snapdragon 845 и двойная камера.На этот раз внимание уделено как раз выдвижной фронталке. Качественный рендер будущего фаворита Xiaomi демонстрирует, что аппарат получит двойную 24-Мп селфи-камеру со вспышкой Soft Light. О стоимости смартфона пока неизвестно.