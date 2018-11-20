Mi Mix 3S и его функции

Компания Xiaomi выпустила мощный и дорогой смартфон. Главное новшество заключается в использовании мощного флагманского чипсета нового поколения Qualcomm Snapdragon 8150. Арсенал памяти будет иметь несколько вариантов. В частности, говорится о 4 и 6 ГБ ОЗУ и флэш-массиве на 128 ГБ. Еще одной передовой технологией, реализованной в смартфоне, станет поддержка сотовых сетей 5G.Тыльную камеру оснастят тремя модулями. Оптические сенсоры будут ориентированы вертикально, а по виду камера будет напоминать камеру Huawei P20. Ранняя утечка обещала наличие сенсора Sony IMX 586 разрешением 48 МП. Согласно новым сведениям, сохранятся оптические модули на 12 МП.Стоимость смартфона составит 550 долларов.