Mi Note 10, Mi TV 65", Mi Band 4 с NFC и другие новинки c презентации Xiaomi

28 мая прошла онлайн «X-конференция» компании Xiaomi, в рамках которой были представлены российская версия флагмана Mi 10, его упрощенная версия Mi Note 10 Lite, среднебюджетники Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro, телевизоры Mi TV 4S на 50 и 65 дюймов, а также умный браслет Mi Smart Band 4 с NFC. Обо всех новинках с ценами по порядку.

Xiaomi Mi 10

В Xiaomi Mi 10 был сделан сильный упор его фото- и видеовозможности. Его оснастили четырьмя модулями камеры с основным на 108 Мпикс, сверхширокоугольной линзой, вспомогательным сенсором для портретных снимков, а также макрокамерой. Поддерживается запись видео в 8K разрешении.

Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 с 8 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт внутренней. Аккумулятор емкостью в 4780 мАч поддерживает быструю зарядку комплектным 30-ваттным блоком питания. Беспроводная и реверсивная зарядка тоже имеется.

В России Xiaomi Mi 10 будет доступен в двух расцветках: «Коралловый зелёный» и «Дымчатый серый». Цена на новинку составит 69 990 рублей, старт продаж с 11 июня. При оформлении предзаказа с 4 по 10 июня в подарок можно получить Redmi Note 8 Pro.

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi Note 10 Lite представляет собой бюджетную версию Xiaomi Mi Note 10 Lite. Он получил большой изогнутый дисплей на 6,47 дюйма с AMOLED матрицей. Смартфон будет доступен в трех цветовых исполнениях: «Белый снег», «Сиреневое небо» и «Чёрная ночь».

Новинку оснастили свежим процессором Qualcomm Snapdragon 730G с 6 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней. Емкость аккумулятора составляет 5260 мАч. Для его заряда не понадобится много времени, так как он поддерживает быструю зарядку на 30 Ватт. В смартфоне имеется четыре модуля камеры, среди которых основной сразу на 64 Мпикс.

Цена на Xiaomi Mi Note 10 Lite составила 32 990 рублей. Старт продаж намечен на 29 мая. До 7 июня первые покупатели в подарок к смартфону получат Redmi 8A.

Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 получил четыре модуля камеры: основную на 48 Мпикс, ультраширокоугольник, макрообъектив и сенсор для измерения глубины изображения в портретах. Старший же Redmi Note 9 Pro оснастили основным модулем на 64 Мпикс, ультраширокоугольным объективов на 8 Мпикс и сенсором для измерения глубины на 2 Мпикс.

Redmi Note 9 работает на MediaTek Helio G с 3/4 Гбайт оперативной памяти и 64/128 Гбайт внутренней. Redmi Note 9 Pro, в свою очередь, оснастили процессором Qualcomm Snapdragon 720G с 6 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней.

Redmi Note 9 будет продаваться в трех вариантах: «Звёздная пыль», «Белый айсберг» и «Синяя мгла». Старт продаж намечен на 11 июня. Версия 3+64 Гбайт обойдется в 16 990 рублей, а 4+128 Гбайт в 18 990 рублей. При заказе до 19 июня в подарок можно получить беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones Basic.

Redmi Note 9 Pro можно приобрести в трех цветовых решениях: «Звёздная пыль», «Белый айсберг» и «Зелёные тропики». Цена за новинку составит 23 990 рублей. Старт продаж состоится 4 июня. При заказе до 12 июня в подарок получите фитнес-браслет Mi Smart Band 4.

Xiaomi Mi TV 4S 50’’ и 65’’

Новые телевизоры Mi TV 4S на 50 и 65 дюймов обладают 4K разрешением и выполнены в схожем дизайне прошлых моделей Xiaomi. Они работают на фирменной оболочке PatchWall, где доступны все популярные в России видеосервисы. Старт продаж состоится 21 июня. Модель на 50 дюймов обойдется в 28 999 рублей, а на 65 дюймов в 44 990 рублей.

Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC

Как не сложно догадаться, Mi Smart Band 4 NFC представляет собой тот же умный браслет с отличным дисплеем и огромным запасом автономности, только со встроенным модулем для бесконтактной оплаты. Выход данного устройства стал возможным благодаря сотрудничеству Xiaomi с Masterсard. Добавление банковских карт Masterсard будет осуществляться через приложение Mi Fit. Старт продаж с 16 июня, а цена составила 3 990 рублей.

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