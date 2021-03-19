Micromax IN 1 с Helio G80 будет выпущен за 138 долларов США

Новый смартфон Micromax IN 1 имеет 6,67-дюймовый IPS дисплей с разрешение экрана Full HD + 1080 x 2400 пикселей, яркость 440 нит и плотность пикселей 395 пикселей на дюйм.

Смартфон оснащен 8-мегапиксельной фронтальной камерой, которая поддерживает функции: экранная вспышка, красота лица, HDR, ночной режим и портретный режим. А модуль задней камеры включает 48-мегапиксельную основную камеру, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельный макрообъектив. Основная камера предлагает такие функции фотографии, как светодиодная вспышка, автофокус, портретный режим, ночной режим, HDR, AI, панорама, GIF, замедленная видеосъемка и запись видео 1080p. Сканер отпечатков пальцев также доступен на задней стороне устройства.

Смартфон Micromax IN 1 питается от набора микросхем Helio G80 и имеет до 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x. Для хранения он предлагает до 128 ГБ хранилища eMMC 5.1 и слот для карт памяти microSD. Аккумулятор IN 1 емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку 18 Вт через USB-C.

Смартфон предлагает функции, такие как: двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS и аудиоразъем 3,5 мм. Micromax IN 1 также поставляется со стандартной версией ОС Android 11 и предлагает сертификацию Widevine L1 для просмотра потокового HD-контента через приложения OTT.