Micromax IN 1b работает под управлением Android 10 Go Edition

1b Micromax IN представляет собой бюджетный смартфон питается от процессора MediaTek Gelio G35 в паре с LPDDR4X RAM и EMMC 5.1 хранения. Это устройство поставляется в двух конфигурациях хранилища - 2 ГБ + 32 ГБ и 4 ГБ + 64 ГБ по цене 95 долларов США и 108 долларов соответственно.

Базовая версия телефона 2 ГБ + 32 ГБ работает под управлением Android 10 Go Edition. А более высокая модель 4 ГБ + 64 ГБ работает под управлением обычной операционной системы Android 10. Смартфоны запускаемые с 2 ГБ ОЗУ или меньше, должны работать под управлением Android Go Edition с четвертого квартала. Тем не менее, Android 10 Go Edition само по себе неплохое программное обеспечение, поскольку оно хорошо оптимизировано для устройств с меньшим объемом оперативной памяти.