Micromax In Note 2 появился в продаже

Компания Micromax дала старт индийским продажам смартфона Micromax In Note 2, который был представлен неделю назад. Смартфон оценен в 180 долларов за единственную версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что новинка характеризуется дизайном в стиле iPhone 13 (плоская рамка) и Samsung Galaxy S21 (блок основной камеры), 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 550 кд/м2, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, основной камерой с модулями на 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, однокристальной системой MediaTek Helio G95, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, поддержкой 4G LTE, Bluetooth v5.0, Wi-Fi 802.11ac и GPS, разъемом USB-C и 3,5-мм гнездом для наушников.