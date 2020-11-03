Micromax снова запускает новые телефоны в Индии

Компания Micromax снова запускает новые телефоны в Индии. Компания Micromax объявила о своем возвращении, представив новые фирменные смартфоны Micromax IN Note 1 и IN 1B.

Micromax IN Note 1 имеет 6,67-дюймовый IPS дисплей с перфорированной конструкцией, обеспечивающей разрешение Full HD+ 1080 x 2460 пикселей. У него есть фронтальная камера на 16 мегапикселей, а на задней стороне - модуль с четырьмя камерами. Где основной модуль на 48-мегапиксель ,его дополняет 5-мегапиксельный широкоугольный объектив, 2-мегапиксельный макрообъектив и 2-мегапиксельный объектив для увеличения глубины. IN Note 1 оснащен чипсетом Helio G85 и 4 ГБ оперативной памяти. Он поставляется с 64 ГБ / 128 ГБ встроенной памяти. Он имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает обратную зарядку и быструю зарядку 18 Вт.

Micromax IN 1B оснащен 6,52-дюймовым IPS дисплеем с выемкой для мини-капели. Он обеспечивает разрешение HD + 720 x 1600 пикселей. Для селфи у него 8-мегапиксельная фронтальная камера. На задней стороне телефона установлена ​​двойная камера, состоящая из 13-мегапиксельной основной камеры и 2-мегапиксельной линзы для добавления эффектов глубины.

За производительность смартфона отвечает процессор Helio G35 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Питается новинка от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 10 Вт.

Новые телефоны Micromax поставляются со стандартной версией ОС Android 10. Компания также гарантирует обновления в течение 2 лет. На обоих телефонах есть специальная кнопка для вызова Google Assistant. У этих телефонов есть и другие функции, такие как слот для карт microSD, разблокировка по лицу, считыватель отпечатков пальцев на задней панели, двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (b / g / n на 1B), Bluetooth 5.0, GPS, USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.

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