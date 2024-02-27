Micron представила очень компактный чип UFS 4.0

Судя по информации иностранных журналистов, новый накопитель типа UFS 4.0 от Micron имеет размер всего 9 мм на 13 мм, что делает его самым маленьким накопителем, созданным на текущий момент в мире. И что ещё более впечатляет, уменьшение размера не повлияло на его скорость последовательного чтения и записи. Данный накопитель UFS 4.0 был разработан в совместных лабораториях Micron в США, Китае и Корее и построен на передовой 232-слойной 3D NAND технологии. В компании отмечают, что причиной уменьшения размера чипа стали просьбы от производителей смартфонов уменьшить чипы памяти для их гаджетов, так как компактный форм-фактор позволил бы этим компаниям установить более ёмкие аккумуляторы в тот же корпус.

Стоит напомнить, что совсем недавно компания Micron уже выпустила чип размером 11 мм на 13 мм (в июне прошлого года), и с последней версией производитель накопителей снизил размер ещё на 20 процентов. К счастью, скорости последовательного чтения и записи составляют 4300 МБ/сек и 4000 МБ/сек соответственно, что немного медленнее стандарта NVMe Gen 4, но при этом падения скорости по сравнению с предыдущим чипом не произошло, а это самое главное. Кроме уменьшения размера, чип UFS 4.0 от Micron также потребляет меньше энергии, при этом компания утверждает, что изменение формы может привести к увеличению эффективности до 25 процентов. Правда, когда именно эти чипы отправятся в серийное производство в компании не говорят — придётся подождать какое-то время.