Microsoft Copilot теперь работает с Android-смартфонами

Сервис искусственного интеллекта Copilot от компании Microsoft получил существенное обновление и теперь позволяет управлять смартфоном пользователя на базе операционной системы Android 14 прямо с ПК без необходимости устанавливать какой-то дополнительный софт или сторонние инструменты. Соответственно, пользователю нужно лишь связать своё Android-устройство через встроенную утилиту Phone Link и ИИ-ассистент получит возможность получать сообщения со смартфона пользователя, устанавливать будильники и получать другую информацию из различного рода приложений.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно сначала посетить сайт Copilot и активировать плагин Phone через меню, а затем появится возможность отправлять короткие запросы искусственному интеллекту, который будет распознавать текст и выполнять поставленные задачи. При этом разработчики отмечают, что их нововведение пока что только тестируется и могут возникать проблемы со вводом команд, плюс иногда на выполнение поставленного действия уходит около минуты времени. В этом случае в использовании ИИ просто нет никакого смысла, так как быстрее самому взять смартфон и поставить будильник. Также стоит отметить, что приложение Phone Link, сервис на базе Windows, позволяет подключать смартфоны как к ПК, так и к ноутбукам, но для этого нужен модуль беспроводной связи Bluetooth. Но в целом функция в будущем будет крайне интересной, особенно если учитывать развитие навыков ИИ.
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