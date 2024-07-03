Microsoft Copilot теперь работает с Android-смартфонами

Сервис искусственного интеллекта Copilot от компании Microsoft получил существенное обновление и теперь позволяет управлять смартфоном пользователя на базе операционной системы Android 14 прямо с ПК без необходимости устанавливать какой-то дополнительный софт или сторонние инструменты. Соответственно, пользователю нужно лишь связать своё Android-устройство через встроенную утилиту Phone Link и ИИ-ассистент получит возможность получать сообщения со смартфона пользователя, устанавливать будильники и получать другую информацию из различного рода приложений.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно сначала посетить сайт Copilot и активировать плагин Phone через меню, а затем появится возможность отправлять короткие запросы искусственному интеллекту, который будет распознавать текст и выполнять поставленные задачи. При этом разработчики отмечают, что их нововведение пока что только тестируется и могут возникать проблемы со вводом команд, плюс иногда на выполнение поставленного действия уходит около минуты времени. В этом случае в использовании ИИ просто нет никакого смысла, так как быстрее самому взять смартфон и поставить будильник. Также стоит отметить, что приложение Phone Link, сервис на базе Windows, позволяет подключать смартфоны как к ПК, так и к ноутбукам, но для этого нужен модуль беспроводной связи Bluetooth. Но в целом функция в будущем будет крайне интересной, особенно если учитывать развитие навыков ИИ.