Microsoft Defender защитит от вирусов даже смартфоны

Компания Microsoft официально запустила приложение Microsoft Defender для всех четырех основных платформ (Windows, macOS, Android, iOS). Доступный как часть службы Microsoft 365, сервис предназначен для защиты как от сетевых, так и от локальных угроз. Стоит сразу отметить, что новое приложение не нужно путать с Защитником Windows (теперь Windows Security). Новое приложение Microsoft Defender предназначено для предоставления универсального решения для обеспечения вашей безопасности. В Windows и macOS Microsoft Defender будет работать вместе со встроенным или сторонним антивирусом, а также обеспечивать защиту от фишинговых атак в интернете. Приложение также покажет состояние безопасности других ваших устройств, на которых оно установлено, и выдаст предупреждения о безопасности.

На Android Microsoft Defender включает в себя собственный антивирус, а также сканирование вредоносных программ для установленных и недавно загруженных приложений. Он также обеспечивает веб-защиту, как и настольные приложения. Приложение для iOS является наименее полезным, так как оно включает только веб-защиту, но, как и другие приложения, вы можете видеть состояние безопасности других ваших устройств, на которых установлено приложение. Приложение можно бесплатно загрузить на всех платформах, но для него требуется подписка на Microsoft 365. Отличное решение для тех, кто давно хотел попробовать нечто действительно качественное, но не имел доступа к качественному софту.