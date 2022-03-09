Microsoft Surface Duo 2 подешевел до $1250

Сетевые источники сообщают о том, что складной смартфон Microsoft Surface Duo 2 подешевел на сайте Best Buy до 1250 долларов за вариант со 128 ГБ встроенной памяти и 1350 долларов за версию на 256 ГБ флеш-памяти. На старте продаж за базовую версию просили 1500 долларов.

Напомним, что Surface Duo 2 оснащается двумя 5,8-дюймовыми AMOLED-экранами с разрешением 1892:1344 пикселей и частотой обновления 90 Гц, яркостью до 800 кд/кв.м и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп, 12 Мп (телефото-модуль) и 16 Мп (сверхширокоугольный модуль), стилусом Surface Slim Pen 2, аккумулятором ёмкостью 4450 мАч и поддержкой23-Вт быстрой зарядки
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