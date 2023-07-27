Microsoft Surface Duo 2 снят с производства

Профильное издание Windows Central сообщает, что компания Microsoft прекратила производство складного смартфона Surface Duo 2. Удивительно, что этот многострадальный продукт выпускался целых два года. С самого начала пользователи жаловались на поломки и программные проблемы, а Microsoft регулярно снижала цены. В итоге было решено отказаться от выпуска третьего поколения Surface Duo.

Напомним, что Surface Duo 2 оснащается двумя 5,8-дюймовыми AMOLED-экранами с разрешением 1892:1344 пикселей и частотой обновления 90 Гц, яркостью до 800 кд/кв.м и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп, 12 Мп (телефото-модуль) и 16 Мп (сверхширокоугольный модуль), стилусом Surface Slim Pen 2, аккумулятором ёмкостью 4450 мАч и поддержкой 23-Вт быстрой зарядки