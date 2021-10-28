Microsoft Surface Duo 2 возглавил рейтинг Geekbench

Складной смартфон Microsoft Surface Duo 2 довольно неожиданно стал самым производительным Android-смартфоном в бенчмарке Geekbench. Аппарат набрал 1051 балл в одноядерном испытании и 3317 баллов в многоядерном тесте. Предыдущий лидер, ASUS ROG Phone 3, имеет результат в 3235 баллов.

Напомним, что Surface Duo 2 характеризуется двумя 5,8-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением 1892:1344 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, яркостью до 800 кд/кв.м и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 11, тройной основной камерой с модулями разрешением 12 Мп, 12 Мп (телефото-модуль) и 16 Мп (сверхширокоугольный модуль), стилусом Surface Slim Pen 2, батареей ёмкостью 4450 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 23 Вт, размерами в раскрытом виде 145,2:184,5:5,5 мм и сложенном 145,2:92,1:11 мм, а также массой 284 г. Его цена составляет 1500 долларов.