Microsoft Surface Duo 2 засветился в базе FCC

В базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о складном смартфоне Surface Duo 2, официальный релиз которого должен состояться на презентации 22 сентября. Регулятор подтвердил наличие поддержки сотовых сетей 5G и модуля NFC для бесконтактной оплаты. Ранее смартфон был протестирован в бенчмарке AnTuTu, который раскрыл использование топового восьмиядерного процессора Snapdragon 888 и операционной системы Android 11. Также слухи прочат Surface Duo 2 тройную основную камеру с главным модулем, сверхширокоугольным модулем и датчиком изображения с телеобъективом.