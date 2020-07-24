Microsoft Surface Duo готовят к релизу

В компании Microsoft некоторое время назад придумали свой вариант смартфона с двумя дисплеями, назвав устройство Microsoft Surface Duo. Про данный гаджет на просторах интернета уже очень много различной информации, но производитель так и не сказал, когда гаджет будет отправлен в продажу. Теперь в сети появились новые данные о том, что компания прошла с этим устройством сертификацию, а значит, в ближайшее время устройство могут хотя бы анонсировать полноценно. Пока что мы не знаем, когда новинка будет представлена общественности, но если производитель хочет покорить аудиторию чем-то уникальным, то ему стоит поторопиться, ведь у конкурентов уже очень много интересных решений, с которыми тяжело тягаться. Ждем Microsoft Surface Duo.