Microsoft Surface Duo не выйдет за пределы США в этом году

Компания Microsoft объявила о том, что складной смартфон Surface Duo выйдет на глобальный рынок только в следующем году. Старт продаж новинки в США запланирован на 10 сентября по цене в 1400 долларов. По мнению аналитиков Microsoft не торопится выводить смартфон на международный рынок, поскольку не хочет повторять ошибку с запуском планшета Surface RT. Тогда компания серьезно переоценила спрос и впоследствии была вынуждена продавать товарные запасы по низким ценам. Так или иначе, но построенный на прошлогоднем чипсете Qualcomm Snapdragon 855 смартфон серьезно устареет к началу 2021 года. Особенно учитывая отсутствие поддержки 5G и NFC.