Microsoft Surface Duo почти не ремонтируется

Ремонтники из iFixit добрались до складного смартфона Microsoft Surface Duo, который недавно появился в продаже на домашнем американском рынке. Вердикт специалистов неутешителен: Microsoft Surface Duo получил два балла из десяти по шкале ремонтопригодности. Из минусов: обилие клея, нестандартные крепежи и впаянный в основную плату коннектор USB Type-C. Из плюсов можно отметить простоту замены дисплеев и задних стеклянных панелей, которая не предполагает разборку всего устройства. Напомним, что перед нами складной смартфон с двумя дисплеями, который стоит 1400 долларов.

Комментарии и отзывы Microsoft Surface Duo
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