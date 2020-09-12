Microsoft Surface Duo почти не ремонтируется

Ремонтники из iFixit добрались до складного смартфона Microsoft Surface Duo, который недавно появился в продаже на домашнем американском рынке. Вердикт специалистов неутешителен: Microsoft Surface Duo получил два балла из десяти по шкале ремонтопригодности. Из минусов: обилие клея, нестандартные крепежи и впаянный в основную плату коннектор USB Type-C. Из плюсов можно отметить простоту замены дисплеев и задних стеклянных панелей, которая не предполагает разборку всего устройства. Напомним, что перед нами складной смартфон с двумя дисплеями, который стоит 1400 долларов.