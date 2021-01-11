Microsoft Surface Pro 7 Plus анонсирован

Microsoft анонсировала новый компьютер Surface 2 в 1. Устройство получила название Microsoft Surface Pro 7 Plus.

Surface Pro 7 Plus имеет 12,3-дюймовый дисплей с разрешением 2736 x 1824 пикселей. В основе Surface Pro 7 Plus лежит процессор Intel 11-го поколения. Устройство можно обгрейдить до Core i7, до 32 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ на SSD. Однако только модель Core i5 имеет дополнительный LTE. Surface Pro 7 Plus может похвастаться с съёмным SSD. Компании Microsoft пришлось переработать внутреннее устройство, чтобы SSD был легко доступен.

Автономность Microsoft Surface Pro 7 Plus составляет до 15 часов благодаря более крупной батарее на 50,4 Втч. Microsoft Surface Pro 7 Plus будет доступен для покупки с 15 января по стартовой цене в 899 долларов за базовую модель с процессором Core-i3, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти.
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