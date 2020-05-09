Microsoft анонсировала беспроводные наушники-вкладыши Surface Earbuds

Microsoft представила беспроводные TWS наушники Surface Earbuds. Наушники-вкладыши оценены в 250 долларов. Новинка обладает сенсорным и голосовым управлением.

Surface Earbuds можно также интегрировать с Office 365 и получать доступ к календарю в Outlook и даже к презентациям в Power Point. Наушники совместимы с Windows 10, Android 4.4, iPhone 5, iOS9; Bluetooth 4.1/4.2/

По два микрофона на наушник. Наушники обеспечивают 24 часа автономной работы от батареи со встроенным зарядным чехлом. 10 минутная зарядка обеспечивает до 1 часа прослушивания музыки. MIcrosoft Surface Earbuds имеют уровень водонепроницаемости IPX4.

Наушники-вкладыши MIcrosoft Surface Earbuds поступят в продажу 12 мая.