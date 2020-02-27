Microsoft и Google боятся коронавируса

Думаю, если вы следите за рынком смартфонов и электроники в целом, то слышали про коронавирус и то, что происходит на рынке в свете последних событий. Некоторые из компаний просто закрываются, некоторые переносят свое производство, а некоторые вовсе отказываются от работы на длительное время. И вот компании Microsoft и Google тоже решили перенести производство из Китая, дабы не подвергать своих сотрудников риску заболевания опасным вирусом. С другой стороны, пока будет перенесено производство в другую локацию, производитель все равно будет выпускать свои товары и продукты, а значит, заводы на территории Китая и дальше будут работать, пока не будут построены новые. Намного эффективнее было бы потратить ресурсы на поиск лекарства.