Microsoft может возродить смартфоны

2018-04-25, Автор - Влад Волошин; Продукт - Microsoft; [66]
В сети появилась информация о том, что компания Microsoft выпустила обновление для Windows 10, в котором имеются API для мобильных устройств. То есть, данные API создавались изначально для смартфонов, а теперь, хотя компания уже не выпускает смартфонов на собственной операционной системе, в новой версии Windows имеется упоминание данного когда. Говорить о том, что компания решила вновь вернуться на мобильный рынок еще рано — вполне возможно, что данную часть кода решили просто не удалять, так как некоторые разработчики пользуются API в своих целях. С другой стороны, у Google большие проблемы с Oracle, которые требуют громадные деньги с технологий, используемых в Android. На фоне этого вполне можно выпустить добротного конкурента и попробовать завоевать рынок таким образом. Будем следить за ситуацией.


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