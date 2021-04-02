Microsoft отключает голосового помощника Cortana на мобильных устройствах

Microsoft объявила об отключении мобильного приложения Cortana для устройств Android и iOS. О запланированном отключении приложения было известно еще в июле 2020 года. Microsoft удалила его как из App Store, так и из Google Play Store. Microsoft также прекратила поддержку интеграции Cortana в динамике Harman Kardon Invoke в январе 2021 года. Пользователи могут получить доступ к напоминаниям, спискам задач и так далее, через Cortana в Windows. Весь контент также можно автоматически синхронизировать с приложением Microsoft To Do.

Cortana была названа в честь героини серии компьютерных игр Halo. Microsoft впервые запустила Cortana для iOS и Android в декабре 2015 года.
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