Microsoft перешла на цифровой формат вещания

В свете проблем, связанных с Covid-19, компания Microsoft предпринимает дополнительные меры предосторожности. Из официального сообщения было объявлено, что все будущие события компании до июля 2021 года будут проводится в цифровом формате.

Будущие события компании: саммит MVP & RD, мероприятие XO20 (ежегодная выставка Xbox) будут проходит в прямом эфире. Microsoft также была приглашена на другие события, такие как: The Game Awards и E3, но к сожалению они были отменены.

2020 год, безусловно, тяжелый год для игровой и IT-индустрии.