Microsoft планирует приобрести приложение TikTok

Президент США Дональд Трамп нацелился запретить приложение TikTok на территории страны. Обуславливается это тем, что президент стремится обеспечить безопасность на мировом уровне, включая конфиденциальность и цифровую защиту. Компания Microsoft начала вести переговоры с материнской компанией TikTok, ByteDance. Microsoft ценит участие президента в обеспечении безопасности страны и готова идти ей на встречу. Компания обеспечит передачу и сохранение личных данных пользователей TikTok в США, а также удалить данные с серверов за пределами страны. После покупки, разработчики Microsoft гарантируют обеспечивать техническую поддержку приложения.