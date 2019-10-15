Microsoft получила патент на батарею

Компания Microsoft получила патент на совершенно новую систему отслеживания уровня батареи в своих мобильных устройствах. По данным патента, производитель хочет создать новую механику отслеживания уровня заряда устройства, а потом почти искусственный интеллект посчитает, на сколько хватит этого заряда. То есть, вы откроете меню и там вам программа расскажет, сколько хватит батареи при посмотрен сериала, при запуске игры или во время просмотра браузера. Уже сейчас такие технологии есть в смартфонах других компаний, но работают вычисления крайне плохо и пользователь просто не может знать наверняка, сколько проработает его устройство на оставшемся заряде. Теперь эта информация будет подана в более точном виде в меню устройства.