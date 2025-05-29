Microsoft представила Copilot for Gaming для смартфонов

Сегодня компания Microsoft официально запустила в бета-тестировании новый сервис Copilot for Gaming для мобильных устройств на iOS и Android. Ранняя версия функции доступна в бета-приложении Xbox на мобильных устройствах, но пока только в ряде стран, включая Россию, США, Японию, Индию, Бразилию, Турцию, ОАЭ и не только. По словам Microsoft, Copilot for Gaming — это идеальный помощник для геймеров, который работает на втором экране, не мешая основному игровому процессу. ИИ понимает, во что вы играете, и имеет доступ к вашей активности в Xbox. Благодаря этому система на базе ИИ может отвечать на вопросы по интересующим игрока играм, предоставлять ссылки на дополнительные материалы, делать подсказки, ориентируясь на профиль, историю игр и достижения игрока.

Ожидается, что в будущем функциональность будет расширяться — появится глубокая персонализация, проактивные советы и другие улучшения. Оценить работу ИИ можно через меню More Options в левом верхнем углу приложения, либо просто поставив лайк или дизлайк под ответом — ИИ обучается на реакции пользователя, чтобы предлагать больше правильных ответов на поставленные вопросы. При этом пока что данная функция абсолютно бесплатна, но в обозримом будущем она, конечно, будет предлагаться по платной подписке. Но для геймеров, которые часто играют в какие-то квесты или головоломки, такого рода система будет крайне полезной в повседневной жизни. Будем ждать расширения набора функций ИИ.
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