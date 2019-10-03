Microsoft представила Surface Duo

Довольно неожиданно для всех компания Microsoft анонсировала свой новый смартфон, который получил название Surface Duo. И Duo здесь говорит не о двух сим-картах, а о наличии двух экранов. Разработчики компании Microsoft решили, что не стоит ждать, пока гибкие экраны перестанут ломаться от механического воздействия и просто установили в свой смартфон два экрана, которые закреплены механизмом по центру. То есть, это вроде как складной смартфон, но шансов повредить дисплей у вас нет. Устройство очень большое, оно скорее напоминает планшет, но это все же смартфон и использовать его можно в повседневной жизни. Стоимость пока что не назвали, но и так понятно, что гаджет будет дорогим. С другой стороны, конкурентов у него практически нет.