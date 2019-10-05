Microsoft представила Surface Pro X с процессором ARM

2019-10-05, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Surface Pro X; [78]
Новый Microsoft Surface Pro X использует вместо процессора Intel или AMD модифицированную версию Qualcomm Snapdragon 8cx, которая получила название Microsoft SQ1. Новый процессор делает Pro X самым тонким и легким устройством в линейке Microsoft Surface Pro.

13-дюймовый Microsoft Surface Pro X имеет разрешение 2880 x 1920 пикселей, что соответствует плотности пикселей 267 ppi. Благодаря заводской калибровке PixelSense дисплей обладает высокой стойкостью цвета. Стилус имеет 4096 отдельных уровней давления. Новое поверхностное тонкое перо хранится в отсеке в верхней части корпуса, где также заряжается стилус.

Новый процессор Microsoft SQ1 с технологией ARM использует ядра Kryo 495 на базе ARM Cortex-A76 и ARM Cortex-A55. Вместо графических чипов Adreno 680. Microsoft SQ1 достигает вычислительной мощности 2 терафлопс. По сравнению с Surface Pro 6, который имеет процессор Intel с TDP 15 Вт.

Без клавиатуры Surface Pro X имеет размер всего 5,3 миллиметра и весит 762 грамма. Опционально используемая клавиатура подключается так же, как и предшественники Surface Pro X внизу. Два порта USB Type-C на левой стороне корпуса поддерживают не только периферийные устройства и внешние носители данных, но и мониторы с максимальным разрешением 4K. Кроме того, Surface Pro X имеет Wi-Fi и Bluetooth через модем Qualcomm LTE.


Комментарии и отзывы Surface Pro X
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