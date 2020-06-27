Компания Microsoft представила мобильную версию антивируса Defender.

Уже сейчас на Android-устройства можно установить антивирусный продукт от Microsoft — Defender ATP для Android.

Microsoft Defender ATP проверяет URL-адреса открываемых сайтов и предупреждает пользователей о потенциально небезопасных страницах. Также приложение автоматически определяет, что пользователь получил письмо от подозрительного отправителя или открыл небезопасный сайт. Приложение использует те же службы Microsoft Defender SmartScreen, что и в Windows, для быстрого обнаружения вредоносных сайтов.