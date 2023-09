Microsoft представила ноутбук Surface Laptop Go 3

Сегодня компания Microsoft представила новую модель линейки ноутбуков Surface Laptop Go 3 на своём фирменном событии Surface в Нью-Йорке. Новый ноутбук компании появится в продаже 3 октября, он предоставит до 15 часов времени автономной работы и начальную цену от 799 долларов. Новый Surface Laptop Go 3 не следует путать с ноутбуком Surface Go, который на самом деле не является ноутбуком, а представляет собой меньшую и менее производительную версию планшетов Surface. 12,4-дюймовый Surface Laptop Go 3 является полноценным ноутбуком с аппаратной клавиатурой и прочими преимуществами, но он выполнен в фирменном стиле и выглядит достаточно неплохо.

Стоит напомнить, что в предыдущих моделях ноутбуков использовались процессоры Intel 11-го поколения, но теперь ноутбуки нового поколения поставляются с процессорами Intel Core i5 12-го поколения, что делает ноутбук заметно мощнее. Более того, при желании пользователь может заказать Laptop Go 3 с объёмом оперативной памяти до 16 ГБ и накопителем объёмом до 256 ГБ, но в базовой версии пользователь получает всего 8 ГБ ОЗУ. Но если не учитывать повышение производительности, то новый Surface Laptop Go 3 очень похож на предыдущую модель. У него такой же экран PixelSense с соотношением сторон 3:2, что понравится далеко не всем, потому что диагональ в 12,4 дюйма — не самое удобное рабочее пространство. Вероятно, это неплохой вариант для школьников или студентов, которым нужно таскать гаджет с собой на постоянной основе.