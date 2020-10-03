Microsoft представила новый Surface Laptop Go

Microsoft анонсировала самый легкий и доступный ноутбук Surface.

Surface Laptop Go имеет изящный обтекаемый дизайн и весит всего 1,11 кг. Он имеет 12,45-дюймовый дисплей PixelSense с разрешением 1536 x 1024 пикселей. Surface Laptop Go работает на десятом поколении Intel Core i5-1035G1 (Ice Lake) в паре 4/8GB RAM и 128GB SSD / 256GB SSD. На некоторых моделях есть кнопка питания по отпечатку пальца с возможностью входа в систему одним касанием через Windows Hello.

Заявленное время автономной работы Surface Laptop Go составляет до 13 часов. Он поддерживает быструю зарядку, которая может зарядить аккумулятор до 80% всего за час. Другие характеристики включают операционную систему Windows 10 Home в S-режиме, полный ход клавиш 1,3 мм для удобного набора текста, возможность подключения к Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.0 , фронтальную камеру 720p HD f / 2.0 и Dolby Audio Premium.
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