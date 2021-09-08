Microsoft представила новостную ленту Start на основе ИИ

Microsoft выпускает обновленную персонализированную новостную службу под названием Start — новостной канал будет встроен в панель задач Windows 10 и в раздел виджетов Windows 11. Вы также можете получить к нему доступ через браузер, приложения для iOS и Android и страницу новой вкладки в Microsoft Edge. Разработчики данного сервиса рассказали, что они использовали технологию машинного обучения для того, чтобы настроить работу новостной ленты. Чем чаще вы используете кнопку «Пуск» и указываете, что вас интересует, тем ближе канал к тому, о чем вы предпочитаете читать. Вы можете сообщить приложению, когда видите издателя или историю, которая вам не нравится, или нажмите кнопку «Персонализировать», чтобы уточнить ленту, когда захотите.

Ваши предпочтения связаны с вашей учетной записью Microsoft, поэтому служба должна предлагать одинаковые возможности на всех платформах, на которых вы вошли в систему. Start включает информационные карточки по определенным ключевым темам, таким как погода, дорожное движение, спорт и финансы. Вы можете решить, какие карточки вы хотите отображать для получения оперативной информации. Фактически, Start заменяет Microsoft News — значок и имя этого приложения изменятся при следующем обновлении операционной системы. Интересно, будет ли компания внедрять рекламу в данный раздел, так как новостная лента теоретически подразумевает то, что в неё можно впихнуть рекламные сообщения, статьи и не только.
Комментарии и отзывы Microsoft Start
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