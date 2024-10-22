Microsoft представила обновлённую версию Xbox Wireless Headset

Сегодня компания Microsoft достаточно неожиданно обновила свои беспроводные геймерские наушники Xbox Wireless Headset, добавив улучшенный микрофон и заметно увеличив время автономной работы устройства от одной зарядки. Кроме того, обновлённая гарнитура также будет поддерживать технологию Dolby Atmos (без дополнительных затрат со стороны пользователя для приобретения переходников и прочей аппаратуры) и получит поддержку беспроводной связи Bluetooth 5.3. Кроме того, новая модель сохраняет похожие вращающиеся регуляторы на чашках, как и в оригинальной модели, позволяя настраивать громкость и баланс между звуками игры и громкостью голосового чата не кнопками, а удобными «крутилками» на корпусе — многим пользователям это очень нравилось. При этом Microsoft немного изменила дизайн корпуса устройства, убрав зелёный акцент в пользу полностью чёрного оформления.

Также стало известно, что улучшенный микрофон оснащён функцией автоматического отключения звука и изоляцией голоса говорящего пользователя, что помогает минимизировать фоновый шум в рамках общения по сети. И, естественно, новую гарнитуру можно напрямую подключать к консолям Xbox, мобильным устройствам и ПК через Bluetooth 5.3. И если оригинальная модель Xbox Wireless Headset работала до 15 часов без подзарядки, то обновлённая версия продержится до 20 часов. Но Microsoft подняла цену — если оригинальная модель стоила 99 долларов, то новая будет доступна за 110 долларов.
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