Microsoft прекратил поддержку смартфонов на Windows 10 Mobile

2019-12-10, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Windows 10 Mobile; [99]
С 10 декабря, компания Microsoft официально прекращает поддержку мобильной платформы Windows 10 Mobile.

Смартфоны с Windows 10 Mobile продолжат работать и после 10 декабря, но система больше не будет получать обновления и патчи безопасности. Также будет прекращена бесплатная техническая поддержка. По мимо всего этого, будут недоступны резервное копирование и другие внутренние службы.

Пакеты приложений Office для Windows 10 Mobile. Word, Excel, PowerPoint и OneNote тоже больше не будут обновляться, а после 21 января 2020 года Microsoft и вовсе удалит и приложения, и ссылки на них. Компания Microsoft советуют пользователям переходить на Android и iOS, где приложения Office продолжают регулярно получать обновления.


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