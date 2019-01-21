Microsoft прекратит поддержку устройств Windows Phone 12 декабря

Microsoft официально объявила о прекращении поддержки Windows Phone 10 декабря этого года на своей странице поддержки.

После этой даты Microsoft прекратит работу смартфонов под управлением Windows 10 с новыми обновлениями безопасности, исправлениями, не относящимися к безопасности, и обновлениями технического контента в Интернете. Microsoft также заявила, что только смартфоны, которые соответствуют требованиям Windows 10 Mobile версии 1709, будут поддерживаться до даты окончания, тогда как Lumia 640 и Lumia 640 XL в версии 1703 будут получать поддержку только до 11 июня. И хотя Microsoft больше не будет поддерживать платформу, сторонние приложения могут продолжать поддерживать ее. Таким пользователям рекомендуется вручную создавать резервную копию до окончания срока поддержки.