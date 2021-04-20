Microsoft тестирует облачный гейминг на iOS в браузере

Компания Microsoft уже какое-то время тестирует облачный гейминг, который позволяет стримить игры с вашей игровой консоли Xbox на смартфоны. Правда, стоит понимать, что на большинстве устройств пользователь получает данную возможность только на операционной системе Android, тогда как на деле у многих iOS-фанатов такой возможности не было из-за запрета на приложение. Теперь компания начала в рамках Xbox Game Pass Ultimate тестировать облачный гейминг берез браузер, чтобы владельцы смартфонов яблочного производителя могли получить доступ к облачным технологиям и играть в свои любимые игры со смартфона. Правда, для этого нужен достаточно шустрый интернет, да и некоторые игры на сенсорном экране не шибко удобны, так что это тема для гиков.