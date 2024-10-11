Microsoft запустит свой магазин приложений на Android

Это означает, что разработчики больше не будут обязаны использовать систему оплаты Google Play Billing после того, как присяжные признали, что Google незаконно связала свою платёжную систему с магазином приложений Google Play. Возможность покупки игр через приложение Xbox на Android позволит Microsoft свободно продавать игры для Xbox на этих устройствах, а интеграция функций Xbox Cloud Gaming даст пользователям возможность сразу же запускать игры на своих смартфонах после покупки посредством облачных технологий. Кроме того, Microsoft также работает над браузерным магазином Xbox для мобильных устройств, который компания планировала запустить в июле. Этот магазин будет ориентирован на мобильные игры от внутренних студий Microsoft.