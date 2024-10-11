Microsoft запустит свой магазин приложений на Android

Сегодня появилась информация о том, что компания Microsoft планирует обновить своё мобильное приложение Xbox на операционной системе Android, чтобы уже в следующем месяце пользователи могли покупать и играть в игры Xbox на своих мобильных устройствах. Это стало возможным после судебного решения в США, вынесенного на этой неделе, которое обязывает Google перестать требовать от разработчиков использования системы Google Play Billing для приложений в Play Store. И Microsoft готова воспользоваться этими изменениями. При этом стоит напомнить, что компания Google уже три года удерживает монопольное положение в своём Android-магазине приложений, и суд обязал компанию открыть Play Store для конкурентов.

Это означает, что разработчики больше не будут обязаны использовать систему оплаты Google Play Billing после того, как присяжные признали, что Google незаконно связала свою платёжную систему с магазином приложений Google Play. Возможность покупки игр через приложение Xbox на Android позволит Microsoft свободно продавать игры для Xbox на этих устройствах, а интеграция функций Xbox Cloud Gaming даст пользователям возможность сразу же запускать игры на своих смартфонах после покупки посредством облачных технологий. Кроме того, Microsoft также работает над браузерным магазином Xbox для мобильных устройств, который компания планировала запустить в июле. Этот магазин будет ориентирован на мобильные игры от внутренних студий Microsoft.