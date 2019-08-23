Mifo O5 полное отсутствия проводов

Управлять воспроизведением можно прямо через наушники, не доставая смартфон. Для этого на каждом имеется по две кнопки, отвечающие за переключение треков и регулировку громкости. Наличие встроенного микрофона позволяет использовать их в качестве гарнитуры для совершения звонков. Mifo O5 имеют форму внутриканальных затычек. Наушники можно использовать как вместе, так отдельно друг от друга, подключая к разным устройствам. При извлечении из кейса наушники автоматически соединяются друг с другом спустя 1–2 секунды, после чего к ним можно подключиться со смартфона. Использование Bluetooth версии 5.0 обеспечивает радиус действия сигнала в пределах 20 метров. Каждый наушник оснащен аккумулятором на 60 мАч, чего хватает на 7 часов беспрерывного воспроизведения. От комплектного кейса со встроенной батареей на 2600 мАч их можно подзарядить 15 раз, что в совокупности обеспечивает до 100 часов прослушивания музыки. Стоимость новинки составит 50 долларов.