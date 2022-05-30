Микродинамики xMEMS должны появиться в наушниках в конце этого года

Напечатанные на 3D-принтере устройства не то, что вы бы назвали восхитительно выглядящими, и подгонка была далека от идеальной, тем более что установленные вкладыши из пенопласта не обеспечивали надлежащей посадки. Таким образом, было невозможно сделать какое-либо суждение о качестве звука в выставочном зале, но оказалось, что наушники MEMS имеют много общего со сбалансированной амбушюрой в том смысле, что для хорошего звучания им необходимо хорошее уплотнение.
Демонстрационный блок, подключенный через USB-C, представлял собой немаленький и неказистый трехкнопочный блок управления на шнуре, в котором также находился аудиокодек CX31988 от Synaptics. Одним из интересных аспектов динамиков MEMS является то, что их можно использовать как в открытом, так и в закрытом режимах, где открытый режим будет использоваться для телефонных звонков или вместо включения окружающего режима на наушниках типа ANC. Закрытый режим будет работать как обычная пара динамиков внутри ваших наушников.