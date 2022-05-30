Микродинамики xMEMS должны появиться в наушниках в конце этого года

MEMS или микроэлектромеханические системы существуют уже некоторое время и эта технология позволила миниатюризировать широкий спектр вещей. Если вы не знакомы с MEMS, то краткая информация заключается в том, что это способ изготовления подвижных частей из кремния того же типа, из которого делают полупроводники, на тех же фабриках. xMEMS — это компания, которая специализируется на производстве того, что компания называет микродинамиками, с использованием технологии MEMS, и первые наушники на основе ее микродинамиков должны появиться в конце этого года. Компания продемонстрировала 3D-печатный макет вместе с OEM-производителем Vencer на Computex.

Напечатанные на 3D-принтере устройства не то, что вы бы назвали восхитительно выглядящими, и подгонка была далека от идеальной, тем более что установленные вкладыши из пенопласта не обеспечивали надлежащей посадки. Таким образом, было невозможно сделать какое-либо суждение о качестве звука в выставочном зале, но оказалось, что наушники MEMS имеют много общего со сбалансированной амбушюрой в том смысле, что для хорошего звучания им необходимо хорошее уплотнение.

Демонстрационный блок, подключенный через USB-C, представлял собой немаленький и неказистый трехкнопочный блок управления на шнуре, в котором также находился аудиокодек CX31988 от Synaptics. Одним из интересных аспектов динамиков MEMS является то, что их можно использовать как в открытом, так и в закрытом режимах, где открытый режим будет использоваться для телефонных звонков или вместо включения окружающего режима на наушниках типа ANC. Закрытый режим будет работать как обычная пара динамиков внутри ваших наушников.
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