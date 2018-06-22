Mini LED игровые мониторы могут выйти на рынок в конце этого года

AU Optronics работает над новой системой подсветки для ЖК - панелей, в основном, она основана на множестве небольших светодиодов образующих массивы, технология может уже стать доступной в конце этого года.Сокращенное название технологии FALD, Full Array Local Dimming, однако эта технология является прорывом - освещение основано на множестве небольших светодиодов за панелью, также известной как Mini LED (не путать с микро-LED). Это может привести к сотням, если не тысячам небольших светодиодов за этой ЖК-панелью, освещая крошечные сегменты экрана, которые необходимо подключить. Этот метод локального затемнения был бы хорош для более лучшего воспроизведения HDR и высокой контрастности.