Мини-ПК AMD Ryzen AI Halo готов для предзаказа

Сетевые источники сообщают, что производительный мини-ПК AMD Ryzen AI Halo стал доступен для предзаказа на американском рынке. Его цена составляет 4000 долларов, а покупатели могут выбирать из версий на Windows 11 Professional и Linux.

Напомним, что новинка оснащается 16-ядерным процессором AMD Ryzen AI Max+ 395 с тактовой частотой до 5,1 ГГц и графическим адаптером Radeon 8060S, 128 ГБ унифицированной памяти LPDDR5X-8000, твердотельным накопителем вместимостью 2 ТБ, комплектной зарядкой мощностью 120 Вт, тремя интерфейсами USB-C, одним портом HDMI 2.1, разъемом 10 Gigabit Ethernet, интерфейсом USB-C Power Delivery, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7, а также корпусом из алюминиевого сплава с габаритами 149:149:43,18 мм.

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