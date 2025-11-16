Представлен модульный корпус Cooler Master MasterFrame 400 Mesh

Компания Cooler Master пополнила ассортимент компактных модульных корпусов моделью MasterFrame 400 Mesh, которую можно поставить горизонтально и вертикально. Новинка характеризуется поддержкой материнских плат типоразмера microATX и Mini-ITX, графических адаптеров длиной до 390 мм, процессорных охладителей высотой до 190 мм, девяти вентиляторов и системы жидкостного охлаждения, конструкцией алюминиевой рамы, съёмных боковых стенок и других несущих элементов, а также двумя интерфейсами USB 3.2 и портом USB-C 3.2 на передней панели. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.