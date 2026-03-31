Представлен мини-ПК Topfeel Next 2 на AMD R7 H255

Компания Topfeel пополнила ассортимент компактных ПК моделью Next 2, которая основана на 8-ядерном процессоре AMD R7 H255 с тактовой частотой до 4,9 ГГц и встроенной графикой Radeon 780M. Новинка также характеризуется слотом для PCIe x16 длиной до 18,5 см, двумя слотами для ОЗУ DDR5 суммарным объемом до 128 ГБ, тремя слотами для накопителей M.2 2280 PCIe 4.0 x4, одним слотом для сетевой карты M.2 2230 с поддержкой жестких дисков PCIe 4.0 x1, разъемом 10 Gigabit Ethernet (RTL8127) и сетевым портом 2.5G, интерфейсам HDMI 2.1, DP 2.1 и USB-C, а также четырьмя портами USB4. Цена barebone-комплекта составляет 430 долларов, конфигурация с 16/512 ГБ обойдется в 740 долларов, а 32 ГБ/1 ТБ – 1030 долларов. Также была выпущена модель Next 2 Pro с поддержкой накопителей SATA.