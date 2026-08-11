Мини-ПК Minisforum Elite Mini M2 Air-304 оценили в 260 долларов

Компания Minisforum пополнила ассортимент компактных ПК моделью Elite Mini M2 Air-304, которая базируется на 5-ядерном процессоре Intel Core 3 304 семейства Wildcat Lake с тактовой частотой до 4,3 ГГц. Новинка также характеризуется корпусом с габаритами 112:112:37,15 мм и массой 440 граммов, температурным режимом при максимальной нагрузке до 72–80 °C, уровнем шума до 32,7 дБ, одним слотом для оперативной памяти CSO-DIMM DDR5-6400, слотом для накопителя M.2 2280 с интерфейсом PCIe 4.0 ×4, адаптерами беспроводной связи Intel AX211, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, двумя портами USB-A 10 Гбит/с, интерфейсами USB-C 40 Гбит/с и USB-C 10 Гбит/с, двумя разъемами HDMI 2.0, двумя портами RJ45 2,5 Гбит/с, разъемом USB-A 480 Мбит/с и комбинированным 3,5-мм аудиогнездом и слотом для карты памяти microSD. Barebone-комплект обойдется в 260 долларов, а конфигурация с 16 ГБ ОЗУ DDR5-5600 и SSD на 500 ГБ будет стоить 560 долларов.

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