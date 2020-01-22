Мини телефон раскладушка LONG-CZ J9 за 22 долла

Телефон выполнен в виде раскладушки с весом 18.5 грамм.

LONG-CZ J9 получил монохромный дисплей с диагональю 0.66 дюймов с OLED матрицей. Разрешение экрана составляет 128х160 пикселей.

Телефон также оснастили Bluetooth версий 3.0. За работу телефона отвечает процессор Spreadtrum SC6531 в паре 64 МБ оперативной памяти и 64 МБ ПЗУ. Ёмкость аккумулятора составляет 300 мАч. По словам производителя, этого хватит на 4-5 часов работы устройства в режиме разговоров.

Телефон LONG-CZ J9 продают в шести расцветках ценником 22 доллара.