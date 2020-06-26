Мировые продажи Vivo X50 стартуют в июле

Компания Vivo объявила о том, что глобальные продажи смартфонов X50 и X50 Pro стартуют в следующем месяце. Стало быть, в нашей стране ожидаемые новинки также выйдут в июле.

Напомним, что оцененный в 500 долларов Vivo X50 оснащается восьмиядерным чипсетом Snapdragon 765G с модемом 5G, 8 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ, аккумулятором ёмкостью 4200 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, 6,56-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, разрешением Full HD+, сенсорным слоем с частотой 180 Гц, модулем NFC, 32 Мп фронтальной камерой, квадрокамерой с главным 48 Мп модулем с датчиком Sony IMX598, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, 13-Мп «телевиком» и 5 Мп камерой для макрофото.
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